China wil geen Amerikaanse raketten in regio

China dreigt met maatregelen als de Verenigde Staten grondraketten voor de middellange afstand plaatsen in omliggende landen. De Amerikaanse minister Mark Esper (Defensie) maakte onlangs duidelijk dergelijke projectielen in Azië te willen neerzetten.

Een hoge functionaris van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep landen in de regio op de Amerikanen niet toe te staan hun raketten te plaatsen. „Dat zou niet in het belang zijn van de nationale veiligheid van deze landen”, zei de functionaris, die Japan, Zuid-Korea en Australië bij naam noemde. Die landen zijn bondgenoten van de VS.

De Verenigde Staten hebben zich vorige week teruggetrokken uit het ontwapeningsverdrag INF met Rusland. Dat had betrekking op raketten voor de middellange afstand (500 tot 5500 kilometer). China had dat akkoord niet getekend en hoefde zich dus ook niet te houden aan de beperkingen.

Esper heeft niet gezegd waar hij de raketten zou willen hebben. Australië verklaarde maandag in elk geval niet te zijn benaderd door de VS. Experts denken dat het eiland Guam de meeste voor de hand liggende locatie is. Daar hebben de Amerikanen al een basis.