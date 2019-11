China wijst maskeroordeel Hongkong af

China wijst een oordeel van het hooggerechtshof van Hongkong over het dragen van maskers door demonstranten van de hand. Het hof oordeelde dat een verbod op het dragen van gezichtsbedekking tegen de grondwet was, maar Peking vindt dat alleen China daar over kan oordelen.

In een verklaring zegt China dat de gerechtelijke tak van de speciale regionale administratie van Hongkong zijn hand met het oordeel heeft overspeeld. Alleen de wetgevende Chinese macht kan oordelen of een wet wel of niet in strijd is met de grondwet van Hongkong.

De verklaring zal de woede onder de actievoerders voeden die al wekenlang op soms gewelddadige wijze demonstreren tegen de toenemende invloed van China op de stadstaat.