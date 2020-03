China werpt zich op als internationale hulpverlener

Met honderdduizenden komen ze in Europa aan: mondkapjes en testkits, gestuurd door China. Nu de virusuitbraak daar onder de duim lijkt, presenteert Peking zich als kampioen coronabestrijder.

Deze humanitaire geste van de Chinezen heeft ongetwijfeld ook een diplomatiek motief. Nu de Verenigde Staten onder president Trump vooral met zichzelf bezig zijn en nauwelijks leiderschap tonen bij de wereldwijde aanpak van het virus, neemt China zijn kans waar om die leemte te vullen. En zodoende hangen Chinese ministers aan de telefoon om regeringsleiders elders in de wereld advies te geven over de beste aanpak en worden ongebruikte mondkapjes uit China aangevoerd.

Het bracht de Britse politicus Nigel Farage er deze week toe om uit te halen naar de Chinezen. In Newsweek schreef hij cynisch dat het land dat de epidemie wekenlang verborgen hield en daarom schuld heeft aan de verspreiding ervan, zich nu opwerpt als redder van de wereld.

Wie ook nog niet klaar is met de Chinese autoriteiten is de Chinese schrijfster Fang Fang. In een veel gelezen blog hekelde ze afgelopen weekend het plan van de autoriteiten in Wuhan om de bevolking instructies te geven hoe ze de Chinese regering kan bedanken voor haar „succesvolle aanpak” van de coronacrisis in hun stad.

Hoe bedenken ze het, fulmineert Fang Fang: burgers die dankbaar moeten zijn dat de overheid hen heeft bevrijd van het coronavirus. De schrijfster wijst erop dat nog altijd duizenden families wachten op het moment dat de stad wordt bevrijd van de lockdown (totale afsluiting), zodat ze eindelijk hun overleden geliefden kunnen begraven. Het totale aantal doden in Wuhan bedraagt volgens de autoriteiten op dit moment 2200.

Fang Fang meldt dat veel familieleden ernstig zijn getraumatiseerd doordat ze stervenden niet konden bijstaan. Daar komt bij dat volgens haar nog altijd meer dan vijfduizend inwoners met ernstige klachten in het ziekenhuis liggen.

Het zou de Chinese autoriteiten sieren, zo stelt Fang Fang, als zij hun dankbaarheid jegens de bevolking betuigen in plaats van andersom. Leidslieden moeten daarna bovendien met de billen bloot, vindt ze. De vraag moet dan zijn wie van hen heeft geprobeerd de uitbraak verborgen te houden. Alleen grondig onderzoek kan tot antwoorden leiden, aldus de schrijfster.

Volgens diverse waarnemers gaat het wegmoffelen van feiten nog gewoon door. Toen donderdag vanuit China werd gemeld dat er geen nieuwe lokale besmettingen waren (iets wat als een mijlpaal in de korte coronageschiedenis werd getypeerd) twitterde de Amerikaanse Azië-kenner Sheena Greitens sceptisch te staan tegenover over deze melding. Als reden gaf ze aan dat China een verleden heeft als het gaat om manipuleren met statistieken en daar komt bij dat er momenteel sprake is van een „gigantische pr-campagne” die China wereldwijd moet neerzetten als kampioen virusbestrijder.

Dat het virusvrij krijgen van China nog niet zo simpel is, wordt ook duidelijk uit berichten dat donderdag tientallen nieuwe besmettingen zijn ontdekt – allemaal komend van buitenaf. De Nikkei Asia meldde begin deze week al dat Chinese studenten die in Europa studeren massaal terugkeren naar China. Zo zorgen ze voor een mogelijke tweede golf aan virusinfecties. Dat doen ook Chinese toeristen die het „onveilige” Europa ontvluchten. Peking wil dat beide groepen bij terugkeer twee weken lang in quarantaine gaan.

De autoriteiten hebben deze virale nasleep aan zichzelf te wijten, vindt de Japanse krant. Nadat op 23 januari Wuhan op slot ging, duurde het nog drie dagen voordat groepsreizen naar het buitenland werden verboden. Een blunder, omdat daardoor die tweede golf mogelijk werd.