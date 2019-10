‘China werkt aan vervanging Lam’

China bereidt de vervanging voor van de geplaagde leider van Hongkong Carrie Lam. Dat meldt de Financial Times op basis van mensen die op de hoogte waren van de beraadslagingen daarover.

Als de Chinese leider Xi Jinping doorzet, zal die opvolger in maart aantreden en de rest van de termijn van Lam afmaken die in 2022 eindigt. Lam staat onder zware druk door massale protesten die al weken duren. Oorspronkelijk was de aanleiding een omstreden wet die uitlevering van ingezetenen aan China mogelijk maakte. Het protest richtte zich al snel tegen de leiding in het algemeen en tegen de toenemende Chinese invloed.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben.