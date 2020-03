China weert meer buitenlanders om coronavirus

China gaat nog verder op slot vanwege de strijd tegen het coronavirus. Ook buitenlanders die beschikken over een visum of een verblijfsvergunning komen vanaf zaterdag voorlopig het land niet meer in.

„Deze opschorting is een tijdelijke maatregel die China moet nemen vanwege de uitbraak”, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Diplomaten en bemanningsleden van vliegtuigen worden niet geweerd.

China probeert met dergelijke maatregelen te voorkomen dat reizigers het virus meenemen. Alle mensen bij wie de afgelopen twee dagen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, waren volgens de autoriteiten in het buitenland geweest.

De Chinese luchtvaartautoriteit CAAC maakte eerder op donderdag al bekend dat luchtvaartmaatschappijen is gevraagd het aantal vluchten van en naar China te beperken. Die maatregel moet op 29 maart ingaan.