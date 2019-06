China waarschuwt voor reizen en zaken in VS

De Chinese regering waarschuwt landgenoten dat zakendoen en reizen in de VS grote risico’s met zich meebrengen. De Verenigde Staten kunnen voor reizigers gevaarlijk zijn door „veelvuldige schietpartijen, berovingen en diefstallen”. Het negatieve reisadvies van het ministerie van Cultuur en Toerisme is van kracht tot 31 december.

Verder waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken Chinese bedrijven dat ze in de VS kunnen worden lastig gevallen en geïntimideerd door Amerikaanse overheidsdiensten.

De waarschuwingen hebben volgens waarnemers vooral te maken met de slepende handelsoorlog tussen de VS en China.