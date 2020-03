China waarschuwt burgers: ga niet naar risicolanden

China adviseert burgers om niet naar risicogebieden in het buitenland te gaan. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een bericht op sociale media dat Chinezen beter kunnen wegblijven uit zwaar getroffen landen in Europa, uit Iran en de Verenigde Staten.

De uitbraak van het coronavirus begon in China en dat land heeft ook de meeste besmettingen en sterfgevallen gemeld. De Chinese autoriteiten namen zware maatregelen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Ze sloten hele gebieden af van de buitenwereld, een maatregel die later navolging kreeg in andere landen.

Het virus verspreidt zich inmiddels sneller in Europa, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu het „epicentrum” is van de uitbraak.