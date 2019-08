China waarschuwt betogers met propagandavideo

Het Chinese garnizoen in Hongkong lijkt zich met een actierijk filmpje te richten tot betogers in de metropool. In de drie minuten durende propagandavideo is onder meer te zien hoe militairen oefenen op het aanpakken van relschoppers.

China heeft duizenden militairen gelegerd in Hongkong, al zijn die manschappen niet ingezet tijdens de grootschalige demonstraties van de afgelopen tijd. De commandant van het garnizoen zegt nu volgens Chinese staatsmedia dat gewelddadige protesten ontoelaatbaar zijn.

Weer traangas ingezet tegen betogers Hong Kong

De video, die is verspreid via de website Weibo, toont onder meer troepen die met grote schilden oprukken in formatie. Ook worden waterwerpers ingezet en prikkeldraad neergelegd. "Alle gevolgen zijn voor jullie rekening", roept een militair in een luidspreker. Hij spreekt in het Kantonees, de taal die in Hongkong wordt gesproken.

Aan het eind van het filmpje worden betogers geboeid afgevoerd.