China: VS zaaien angst over coronavirus

China heeft de Verenigde Staten een veeg uit de pan gegeven, omdat het land angst zou zaaien over het nieuwe coronavirus. „Het enige wat de VS hebben gedaan is angst zaaien en paniek creëren. Dat is een slecht voorbeeld”, aldus een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De VS waren het eerste land dat mensen terughaalde uit Wuhan en dat alle reizen naar China staakte en een reisverbod invoerde voor mensen uit China. „De VS hebben ons op geen enkele manier geholpen en enorm overspannen gereageerd. Wij hopen dat andere landen hun afwegingen maken op basis van wetenschappelijke argumenten”, aldus de woordvoerster van het ministerie. „Het heeft totaal geen nut om de grenzen te sluiten.”

De woordvoerster benadrukte tijdens de persconferentie ook de noodzaak voor meer beschermende kleding. „China heeft medische maskers, beschermende pakken en veiligheidsbrillen nodig.” Chinese bedrijven kunnen 20 miljoen maskers per dag produceren, maar dat is niet genoeg, volgens de woordvoerster.

China zegt mee te werken aan de evacuatie van buitenlanders uit Wuhan. Ook Nederland heeft vijftien Nederlanders en twee Chinese partners teruggehaald.