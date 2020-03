China heeft de Verenigde Staten gevraagd de sancties tegen Iran op te heffen om dat land beter in staat te stellen het nieuwe coronavirus te bestrijden. Iran heeft al bijna 15.000 patiënten geteld en er zijn meer dan 850 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Doorgaan met sancties tegen Iran is tegen de menslievendheid en hindert Teheran de epidemie te bestrijden, aldus de oproep van Peking. De gezondheidszorg in Iran is mede door de Amerikaanse sancties al jaren erg slecht.