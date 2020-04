China vraagt buitenlandse diplomaten om niet naar Peking te komen

China adviseert buitenlandse diplomaten om voorlopig niet meer naar hoofdstad Peking te komen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat coronabesmettingen zijn vastgesteld binnen de diplomatieke gemeenschap in het land.

China sloot eerder al de grenzen voor de meeste buitenlanders. Zo moet worden voorkomen dat besmette reizigers het coronavirus verspreiden. In het land zijn tot dusver ruim 81.000 coronagevallen gemeld. Het aantal nieuwe besmettingen dat dagelijks aan het licht komt, is de afgelopen tijd fors afgenomen.

De autoriteiten zeiden vrijdag dat in een dag tijd bij 31 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Het gaat vooral om mensen die in het buitenland zijn geweest. Het zwaartepunt van de coronapandemie ligt inmiddels in het Westen. In de Verenigde Staten zijn meer dan 240.000 coronagevallen gemeld.