China voert strijd tegen luchtvervuiling op

De Chinese regering heeft een ambitieus plan gepresenteerd dat voorziet in het terugdringen van de luchtvervuiling met 15 procent. Dat moet gebeuren in het noorden, in een gebied waar liefst 26 grote steden liggen, waaronder de hoofdstad Peking.

Het ministerie van Milieu meldt dat van oktober dit jaar tot maart volgend jaar de lucht in het geïndustrialiseerde noorden flink schoner moet worden. De beelden uit de Chinese steden zijn bekend: dikke smog die voor enorme hinder zorgt. Fabrieken staan dikwijls in de bebouwde kom van de miljoenensteden in het gebied.

Steden als Tangshan en Handan, die de grote staalproducenten binnen hun grenzen hebben, werken actief mee aan de uitvoering van het plan. Ze moeten voor oktober plannen op tafel leggen waarmee de vervuiling gedurende de winterperiode zelfs met 50 procent wordt teruggedrongen.

Een aparte plek in de plannen krijgen de talloze boilers in de huizen van particulieren die als energiebron steenkool hebben. De overheid stuurt aan op het op grote schaal vervangen ervan.