China viert verjaardag marine

China heeft met een drijvende parade de zeventigste verjaardag gevierd van zijn marine. In de kuststad Qingdao voeren 32 Chinese oorlogsbodems voorbij aan president Xi Jinping. De parade, waar ook achttien schepen uit andere landen aan deelnamen, werd opgesierd met een show met 39 gevechtsvliegtuigen.

Onder de vaartuigen in de vlootschouw was ook het eerste en tot nu toe enige vliegdekschip van de Chinese marine, de Liaoning. China test op dit moment een tweede vliegdekschip terwijl een derde in Sjanghai in aanbouw is. Veel buurlanden zien met zorg hoe Peking zijn zeemacht uitbreidt. Met landen als Japan, Vietnam en de Filipijnen ligt China al jaren overhoop over eigendomsrechten van eilandengroepen en delen van zeeën.

Xi Jinping wees agressieve bedoelingen van zijn land echter van de hand. Het Chinese volk verlangt naar „vrede en zal onwrikbaar op het pad blijven van vreedzame ontwikkeling”, verkondigde hij.