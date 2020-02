China veroordeelt Zweeds-Chinese boekverkoper

Een Chinese rechtbank heeft de Zweeds-Chinese boekhandelaar Gui Minhai veroordeeld tot tien jaar cel voor het illegaal verspreiden van informatie in het buitenland. De rechtbank heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

De 55-jarige Minhai werd in januari 2018 opgepakt, vermoedelijk omdat hij kritische en speculatieve boeken over Chinese politici schrijft en verkoopt. Hij werd in 2015 al eens ontvoerd toen hij op vakantie in Thailand was, naar verluidt door China. Met hem verdwenen toen vier andere boekverkopers, die eveneens later in China opdoken als gedetineerden. Zij keerden al eerder terug naar Hongkong, waar ook Gui zijn thuisbasis heeft.

Zweden eist de onmiddellijke vrijlating van Minhai. „Wij zijn altijd duidelijk geweest dat we de vrijlating eisen van Gui Minhai zodat hij zich kan herenigen met zijn dochter en zijn familie, en die eis blijft bestaan, zei minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde in een interview voor de Zweedse radio.

De Zweedse organisatie Svenska PEN kende Minhai in november de Tucholsky Prijs toe, bedoeld voor schrijvers en uitgevers die worden vervolgd of bedreigd of zijn verbannen uit hun land. China reageerde woedend op de toekenning.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat de rechten en belangen van Minhai „volledig gewaarborgd” zijn. Op de vraag of Zweedse diplomaten toegang tot de veroordeelde boekverkoper krijgen, kwam een ontkennend antwoord. Die bezoeken zijn uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, aldus het departement.

De arrestatie van Minhai leidde tot een verslechtering van de banden tussen Zweden en China.