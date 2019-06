China veroordeelt ‘rellen’ Hongkong

China is niet te spreken over de massale protesten in Hongkong tegen een omstreden uitleveringswet. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat in de wijk Admiralty "geen sprake was van een vreedzame manifestatie, maar van een rel die was georganiseerd door een groep".

De politie in Hongkong gebruikte woensdag traangas en rubberkogels om betogers uiteen te drijven. Zij demonstreerden tegen een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken verdachten uit te leveren aan China. Peking sprak donderdag steun uit voor de wijze waarop de autoriteiten in Hongkong hebben ingegrepen.

Het einde van de onrust in de metropool is nog niet in zicht. Ook donderdag hielden zich nog demonstranten op bij het plaatselijke parlement. Er ontstonden opstootjes toen de politie eten en maskers in beslag wilde nemen, maar de onrust was veel kleinschaliger dan een dag eerder. Protestleiders willen zondag weer een massabetoging houden.