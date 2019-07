China veroordeelt bezetting parlement Hongkong

China heeft de bezetting van het parlement van Hongkong scherp veroordeeld. Dergelijke „ernstige illegale acties” ondermijnen volgens Peking het principe van „één land, twee systemen”, waar de autonomie van Hongkong op is gebaseerd.

Hongkong behoort sinds 1997 tot China, maar heeft een autonome status en een eigen rechtssysteem. De afgelopen tijd is herhaaldelijk gedemonstreerd tegen een wet die het uitleveren van verdachten aan de Chinese autoriteiten mogelijk zou maken. Woedende betogers bestormden maandag het parlement van Hongkong.

Peking sprak via het eigen verbindingskantoor in Hongkong steun uit voor de regering en politie in het autonome gebied. Zij kunnen ook op Chinese steun rekenen als ze een strafrechtelijk onderzoek starten naar de „gewelddadige overtreders”, aldus een woordvoerder.