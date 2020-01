China verbiedt met onmiddellijke ingang de verkoop van wild op markten, in restaurants, supermarkten en online. De maatregel geldt voor het hele land. Ook het vervoeren van wild is niet langer toegestaan. Verder moeten boerderijen waar wild wordt gehouden, geïsoleerd worden.

Het virus dat meer dan 2000 mensen wereldwijd heeft besmet en 56 mensen in China heeft gedood is waarschijnlijk op een markt in Wuhan van dier op mens overgesprongen.