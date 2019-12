China: uitzetten diplomaten door VS is fout

Het uitzetten van twee Chinese diplomaten door de VS is door de regering in Peking „fout” genoemd. Volgens The New York Times werden twee medewerkers van de Chinese ambassade in de VS in september in het geheim het land uitgezet vanwege spionage. Het is voor het eerst in dertig jaar dat Chinese diplomaten om die reden zijn uitgezet.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet maandag weten „er bij de VS op aan te dringen hun fout te corrigeren”. Ook had het ministerie kritiek op het verhaal van The New York Times, omdat het „volledig in strijd is met de feiten”. Overheidsbronnen zeggen in de krant dat het voorval de vermoedens van de Amerikaanse regering bevestigt dat China meer inzet op spionage in de VS.

De twee diplomaten reden in september zonder de juiste documenten langs de controlepost van een militaire basis in Virginia. Op 16 oktober kondigden de VS aan dat Chinese diplomaten niet zonder toestemming naar overheidsgebouwen mogen gaan of met politici mogen afspreken. Officieel was het een vergeldingsmaatregel voor een jaren eerder ingevoerde vergelijkbare Chinese regel, maar het lijkt meer te maken te hebben met het incident in september.