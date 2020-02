China twijfelt over jaarlijkse parlementszitting om coronavirus

Het belangrijkste comité van het Chinese parlement komt op 24 februari bijeen om te bepalen of de jaarlijkse parlementszitting in maart door kan gaan. De regering twijfelt of de zitting moet worden geschrapt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De jaarlijkse zitting duurt tien dagen en zou op 5 maart van start gaan. De afgelopen 35 jaar werd de bijeenkomst altijd in maart gehouden.

De regering vindt het belangrijker om zich te focussen op het bestrijden van het nieuwe coronavirus in plaats van op de zitting. Zeker 1765 mensen zijn omgekomen door het virus en al meer dan 70.000 mensen zijn besmet. Het virus brak uit in de provincie Hubei en heeft zich verspreid over het hele land.