China test vaccin coronavirus op mensen

China is begonnen een vaccin tegen het nieuwe coronavirus op mensen te testen. Het middel remdesivir lijkt effectief en omdat er een gebrek aan alternatieven is, is sneller dan normaal besloten om over te gaan tot tests op mensen. Ook het hiv-medicijn Kaletra mag binnenkort worden getest op mensen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De eerste tests worden uitgevoerd op ongeveer 270 mensen die besmet zijn in de stad Wuhan, maar nog geen ernstige symptomen vertonen. Ook de eerste man die het virus kreeg in de Verenigde Staten werd behandeld met remdesivir. Zijn ziekteverschijnselen werden snel minder, schrijven de artsen.

Al meer dan 17.000 mensen zijn besmet geraakt met het virus en meer dan 360 mensen zijn omgekomen.