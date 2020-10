China test alle inwoners van miljoenenstad op coronavirus

China is begonnen met het testen van alle inwoners van de miljoenenstad Qingdao. Daar kwam zondag een handjevol nieuwe coronabesmettingen aan het licht. De autoriteiten nemen geen enkel risico en zeggen al drie miljoen testmonsters te hebben afgenomen bij inwoners.

De overheid wil binnen enkele dagen de hele bevolking van Qingdao testen. In de metropool aan de oostkust wonen circa 9 miljoen mensen. Medisch personeel in beschermende pakken heeft tenten neergezet waar mensen zich kunnen melden. Daar stonden tot diep in de nacht rijen van inwoners die kwamen om zich te laten testen.

De besmettingen in de havenstad zijn gelinkt aan een ziekenhuis. De besmette personen zijn onder meer (oud-)patiënten, medewerkers en hun gezinsleden. Het is nog onduidelijk hoe het virus zich lokaal kon verspreiden. In het ziekenhuis worden reizigers met het virus behandeld in een quarantaine-afdeling.

Het is niet de eerste keer dat een hele stad wordt getest in China. Dat gebeurde eerder al in Wuhan en ook in hoofdstad Peking zijn op grote schaal mensen getest. Het 1,3 miljard inwoners tellende China heeft volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit in totaal ruim 90.000 besmettingen gemeld, veel minder dan bijvoorbeeld Nederland.