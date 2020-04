China stuurt medische experts naar Noord-Korea om Kim Jong-un

China heeft een team inclusief medische experts naar Noord-Korea gestuurd om advies te geven over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zeggen drie ingewijden tegen persbureau Reuters.

De reis van Chinese functionarissen en artsen komt op het moment dat er tegenstrijdige berichten circuleren over de gezondheid van Kim Jong-un. Eerder op vrijdag bracht een topfiguur van Hong Kong Satellite Television naar buiten dat Kim dood is, aldus media in Hongkong.

Noord-Koreaanse dictator overleden, melden media in Hongkong

Zuid-Koreaanse media meldden eerder deze week dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten. Maar het kantoor van de president van Zuid-Korea meldde daarna dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim ernstig ziek is.

Volgens de bronnen die Reuters aanhaalt staat de delegatie die naar Noord-Korea is afgereisd onder leiding van een hooggeplaatst lid van het Internationale Verbindingsbureau van de Chinese Communistische Partij. Dit bureau is de belangrijkste Chinese instantie die zich bezighoudt met het buurland.

Het Verbindingsbureau was onbereikbaar en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar.