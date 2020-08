‘China stopt Hongkongers die naar Taiwan willen’

Chinese autoriteiten hebben zeker tien inwoners van Hongkong van een schip geplukt voor de kust van de zuidelijke provincie Guangdong. Volgens media in Hongkong ging het om mensen die onderweg waren naar Taiwan om daar asiel aan te vragen.

Onduidelijk is welke wet de aangehouden groep zou hebben overtreden. Als het bericht klopt dat de opvarenden naar Taiwan wilden vluchten, zou het de eerste keer zijn dat China inwoners van Hongkong tegenhoudt die de stad willen verlaten.

De chef van de politie in Hongkong verklaarde donderdag dat hij geen informatie had over de arrestatie van de tien. De aanhouding was door de Chinese autoriteiten bekend gemaakt zonder verdere toelichting over de aanleiding of de identiteit van de arrestanten.

Volgens media in Hongkong is een van de aangehouden opvarenden, Andy Li, onlangs gearresteerd krachtens de nieuwe veiligheidswet die China in Hongkong heeft ingevoerd. Sinds de invoering van die wet, waarmee Peking zijn greep op Hongkong heeft verstevigd, zijn meer inwoners van de voormalige Britse kolonie naar Taiwan gereisd.