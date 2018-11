China stopt bouw van brug na sterven steuren

China heeft de bouw van een brug over de rivier de Yangtze in de provincie Hubei stopgezet, nadat de werkzaamheden zouden hebben geleid tot de dood van ongeveer zesduizend bedreigde steuren.

Een onderzoeksteam ontdekte dat het bouwproject in de stad Jingzhou een natuurreservaat zou hebben aangetast, meldt de krant China Daily na informatie van het ministerie van Landbouw. De vissen werden gekweekt in een bassin in de rivier. Het sterven van de steuren zou zijn veroorzaakt door de shocks, het geluid en de verandering van de waterbronnen, veroorzaakt door het bouwproject.

De Chinese steur staat op het punt van uitsterven door verontreiniging van de Yangtze, door overbevissing en door de bouw van grote waterkrachtcentrales.