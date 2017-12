„China steunt omstreden verkiezing Cambodja”

De Chinese autoriteiten hebben toegezegd materieel te leveren voor de omstreden Cambodjaanse verkiezing van volgend jaar. Het gaat volgens een woordvoerder van de kiesraad in Cambodja onder meer om computers, stembussen en -hokjes. Eerder trokken de EU en de VS hun handen af van de stembusgang, omdat de oppositie buitenspel is gezet.

Het hooggerechtshof in Cambodja ontbond vorige maand op verzoek van de regering de Cambodjaanse Nationale Reddingspartij (CNRP). Dat viel slecht in het westen. De EU liet weten financiële steun voor de stembusgang op te schorten vanwege het uitsluiten van de oppositie. De Unie en Japan waren de belangrijkste geldschieters van de kiesraad.

De Cambodjaanse kiesraad liet weten dat de Chinezen nu te hulp schieten. Peking levert volgens de woordvoerder zo’n dertig verschillende soorten materieel.

De Cambodjaanse premier Hun Sen zei woensdag nog zeker tien jaar aan te willen blijven. Hij is al ruim dertig jaar aan de macht.