China stelt parlementszitting uit vanwege coronavirus

China heeft de jaarlijkse parlementszitting uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het land. Dat is voor het eerst in tientallen jaren, meldden Chinese staatsmedia.

De jaarlijkse zitting duurt tien dagen en zou op 5 maart van start gaan. De afgelopen 35 jaar werd de bijeenkomst altijd in maart gehouden.

De regering vindt het belangrijker om zich te focussen op het bestrijden van het nieuwe coronavirus in plaats van op de zitting.

De staatstelevisie zei dat een nieuwe datum voor de parlementszitting later zal worden vastgesteld. Het uitstel zal niet te lang zijn, voegde de staatszender eraan toe, zonder verdere details te geven.

Het hoogste wetgevende orgaan van China besloot verder om alle illegale handel en consumptie van wilde dieren in China te verbieden. Het land denkt dat daar de bron van het virus ligt dat verantwoordelijk is voor de epidemie.

Al zeker 2592 mensen zijn in China overleden door het virus en al meer dan 77.000 mensen zijn besmet geraakt. Het virus brak uit in de provincie Hubei en heeft zich verspreid over het land.