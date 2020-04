China start onderzoek naar coronapatiënten zonder klachten

China is in negen regio’s een onderzoek gestart om de omvang van de groep coronapatiënten zonder klachten in kaart te brengen. Ook worden immuniteitsniveaus van mensen onderzocht, meldt staatskrant China Daily.

„Het doel is om de antilichaamsniveaus in gemeenschappen te begrijpen en wetenschappelijk bewijs te leveren voor toekomstige aanpassingen in strategieën om de epidemie onder controle te houden”, aldus een bij het onderzoek betrokken functionaris tegenover China Daily.

Het toenemende aantal mensen dat besmet is met het virus, maar geen symptomen heeft, voedt de vrees bij de Chinese regering voor een nieuwe besmettingsgolf in het land. De zorg bestaat dat door het opheffen van de lockdownmaatregelen in China duizenden geïnfecteerden zonder klachten voor nieuwe besmettingen zullen zorgen.

China gaat voor het onderzoek 11.000 mensen testen in Wuhan, de metropool waar het longvirus in december voor het eerst opdook. Bij willekeurig gekozen inwoners zijn bloed- en speekselmonsters afgenomen, schrijft China Daily. Ook in Peking, Sjanghai en vijf provincies wordt onderzoek gedaan.

In China zijn volgens de autoriteiten ruim 82.000 besmettingsgevallen bekend en stierven tot dusver 3342 mensen als gevolg van het virus.