China schort mogelijk parlementszitting op vanwege virus

Een speciale commissie van het Chinese Nationale Volkscongres (NPC) bepaalt of de in maart geplande zitting nog wel doorgaat. Het nieuwe coronavirus lijkt de volksvertegenwoordigers te dwingen de jaarlijkse bijeenkomst uit te stellen.

Het NPC komt sinds 1998 elk jaar vanaf 5 maart tien tot veertien dagen bijeen. In 2003 kwam het gewoon op 5 maart bijeen, ondanks het toen heersende virus SARS. Het Nationale Volkscongres is het hoogste staatsorgaan en telt bijna 3000 leden. De leden van het NPC golden lang als marionetten van de regering, maar winnen aan invloed.

Het lijkt erop dat ze maandag beslissen om de geplande zitting verschuiven. Voorbereidende zittingen op lokaal niveau zijn ook al afgelast. Het nieuwe coronavirus stak voor het eerst de kop op in de Chinese provincie Hubei. Meer dan 75.000 Chinezen hebben het virus opgelopen. Meer dan 2200 patiënten zijn in China overleden en meer dan 18.000 mensen zijn er volkomen genezen. In Europa zijn circa veertig gevallen geconstateerd, maar geen één in Nederland.