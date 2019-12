China: scan gezicht bij nieuwe mobiel

Mensen in China moeten vanaf zondag hun gezicht laten scannen bij het registreren van nieuwe mobiele telefoondiensten, meldde de BBC.

De in september aangekondigde regeling trad zondag in werking. De Chinese regering zegt dat het „de legitieme rechten en belangen van burgers in cyberspace wil beschermen.”

In China was het al verplicht om bij de aanschaf van een nieuwe mobiel of telefoondienst een identiteitskaart te tonen en foto’s te laten maken. Volgens de nieuwe regeling zijn mensen nu ook verplicht om hun gezicht te laten scannen om te controleren of die overeenkomt met de verstrekte identiteitskaart.

Het Aziatische land probeert volgens de BBC al jaren regels af te dwingen om ervoor te zorgen dat iedereen die internet gebruikt dit doet onder zijn echte identiteit. Ook censureert en controleert het land het internet uitgebreid en verwijdert en blokkeert het ongewenste content.