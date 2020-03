China’s president Xi brengt eerste bezoek aan ‘coronastad’ Wuhan

De Chinese president Xi Jinping is dinsdag is Wuhan aangekomen, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Het is zijn eerste bezoek aan de stad sinds de epidemie er in januari uitbrak. Waarnemers zien het als een teken dat de uitbraak onder controle is.

Xi was grotendeels afwezig in de media tijdens de begindagen van de virusuitbraak. Tijdens zijn reis naar Wuhan zal hij „medische hulpverleners, militairen, gemeenschapswerkers, politieagenten, ambtenaren en vrijwilligers die de epidemie in de frontlinie hebben bevochten, bezoeken. Tijdens de inspectie ziet hij ook patiënten en bewoners”, meldde staatspersbureau Xinhua.

Zijn aankomst in de stad komt nadat de verspreiding van het virus op het vasteland van China de afgelopen week sterk is afgenomen. De provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, bestudeert plannen om mensen in gebieden met een gemiddeld of laag risico om het coronavirus te krijgen, toe te staan om weer te gaan reizen, zeiden de staatsmedia dinsdag.

China meldde maandag negentien nieuwe coronavirusinfecties tegen veertig een dag eerder.