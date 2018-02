China reguleert toerisme naar zuidpool

China heeft vrijdag maatregelen aangekondigd in de kwetsbare ecologie van het zuidpoolgebied te beschermen tegen toeristen. Er mag niet langer op wild worden gejaagd of gebouwd en de aarde en rotsen in het gebied mogen niet worden meegenomen, meldt het Chinese persbureau Xinhua.

Toeristen die naar Antarctica gaan moeten al hun afval met zich mee terugnemen of het op aangewezen plekken laten verbranden. Wie de regels overtreedt moet zelf de kosten dragen voor het herstel van de aantasting van het gebied.

Het aantal Chinezen dat een tripje naar het ijskoude zuiden boekt is de laatste jaren gestegen. Gingen in 2005 nog amper honderd Chinezen naar de zuidpool, vorig jaar waren dat er al 5300. Daarmee vormen Chinezen de belangrijkste bron van toeristische inkomsten voor Antarctica na de Verenigde Staten.

De Chinezen bezoeken op de zuidpool onder meer het Grote Muur-onderzoekscentrum. Het Chinese centrum is een van zestig poolstations in het gebied, die van dertig verschillende landen zijn.