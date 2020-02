China: regering en leger niet betrokken bij hacken Equifax

De Chinese regering en het leger zijn niet betrokken bij de diefstal van Amerikaanse handelsgeheimen via internet. Dat zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag in reactie op de aanklacht van de Amerikaanse regering dat Chinese militairen kredietbureau Equifax hebben gehackt.

De woordvoerder zei tegen verslaggevers dat China zelf slachtoffer is van Amerikaanse cyberdiefstal en dat de Amerikanen hen via internet in de gaten houden. De woordvoerder zegt dat de Verenigde Staten daarmee moeten stoppen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei maandag dat de hackers militairen zijn van het Volksbevrijdingsleger, de Chinese strijdkrachten. De digitale inbraak kwam in 2017 aan het licht. De hackers roofden zeer gevoelige gegevens van ongeveer 145 miljoen mensen.