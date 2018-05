„China plaatst raketten in Zuid-Chinese Zee”

China heeft zonder er ruchtbaarheid aan te geven kruisraketten en grond-luchtraketten geplaatst op drie betwiste eilanden in de Zuid-Chinese Zee. De Amerikaanse zender CNBC meldde op basis van bronnen bij Amerikaanse inlichtingendiensten dat onder meer raketten zijn geplaatst die schepen op ruim 500 kilometer afstand kunnen treffen.

De platforms voor het lanceren van de raketten zouden in de afgelopen dertig dagen zijn geplaatst.

De Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese Zee liggen erg gevoelig. Peking claimt tot ergernis van andere landen in de regio een groot deel van de zee. De Zuid-Chinese Zee is rijk aan vis, aardolie en aardgas en daarmee van enorme economische betekenis. Behalve China liggen onder meer Vietnam en de Filipijnen aan het druk bevaren water.