China pareert kritiek op nieuwe veiligheidswet voor Hongkong

China heeft woensdag de internationale kritiek op de nieuwe veiligheidswet voor Hongkong gepareerd door te zeggen dat andere landen zich er niet mee moeten bemoeien.

De internationale gemeenschap waaronder de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Japan, reageerde kritisch en bezorgd op de goedkeuring van de veiligheidswet voor Hongkong door het Chinese Volkscongres. De VS spraken zich later dinsdag kritisch uit.

„Wat is er met jullie aan de hand? Het is jullie zaak niet”, reageerde Zhang Xiaoming van het Hongkong- en Macao-bureau van de Chinese Staatsraad. „De landen die nu zeggen dat ze strenge sancties willen opleggen aan Chinese regeringsfunctionarissen. Dat is de logica van bandieten.”

Volgens Zhang is er breed overleg met mensen uit Hongkong geweest over de wet. Hij pareerde de kritiek dat de wet de autonomie van Hongkong zou ondergraven. „Als we dat zouden willen, zijn we in staat om het strafrecht- en procedures en de nationale veiligheidswetten in Hongkong in te voeren. Waarom zouden we dan zo veel moeite doen voor een speciaal op maat gemaakte wet voor Hongkong.”