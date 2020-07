China: oppositiekandidaten Hongkong terecht uitgesloten

China heeft tevreden gereageerd op het besluit oppositiekandidaten in Hongkong uit te sluiten van deelname aan de parlementsverkiezingen. Hun politieke denkbeelden „overschreden een juridische ondergrens”, oordeelde het kantoor in Hongkong dat de Chinese regering vertegenwoordigt.

Het kantoor omschrijft de uitgesloten kandidaten als „gewetenloze delinquenten” die uit zijn op de vernietiging van het principe van „een land, twee systemen”. Met die term wordt verwezen naar de speciale status die Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie, heeft binnen China. De metropool heeft onder meer een eigen parlement en rechtssysteem.

Ook het regionale bestuur van Hongkong zegt het weren van de twaalf politici te steunen. Parlementariërs moeten trouw zweren aan Hongkong en de grondwet van het gebied. Activiteiten als het ijveren voor zelfbeschikkingsrecht, principiële bezwaren uiten tegen de nieuwe veiligheidswet en hulp vragen aan buitenlandse mogendheden zijn volgens de regering niet te verenigen met oprechte steun voor de grondwet.

De laatste Britse gouverneur van Hongkong noemt het uitsluiten van de oppositiekandidaten een „schandalige politieke zuivering”. De veiligheidswet die China heeft ingevoerd in Hongkong, wordt volgens Chris Patten gebruikt om een groot deel van de kiezers politiek buitenspel te zetten. „Het is nu duidelijk illegaal om in democratie te geloven. Dit soort gedrag zou je in een politiestaat verwachten.”