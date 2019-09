China opent megavliegveld onder Peking

De Chinese president Xi Jinping heeft in Daxing een volledig nieuw vliegveld, het Beijing Daxing International Airport, officieel geopend. Het megavliegveld, zo'n 50 kilometer ten zuiden van hoofdstad Peking moet 45 miljoen passagiers per jaar gaan vervoeren en tegen 2040 uitgebreid zijn naar 100 miljoen reizigers per jaar.

Het vliegveld, dat vanwege zijn zes vertakkingen ook wel de zeester wordt genoemd, is naar oppervlakte van de gebouwen het grootste in de wereld. Het heeft de afmeting van honderd voetbalvelden. China is pas vier jaar geleden met de bouw van de luchthaven begonnen. Het project kostte 120 miljard yuan, ruim 15 miljard euro, en met alle trein- en wegverbindingen erbij 400 miljard yuan.

Het bestaande vliegveld van Peking begroet al zo'n 100 miljoen passagiers per jaar. De grote derde terminal werd in 2008 in aanloop naar de Olympische Spelen in gebruik genomen.