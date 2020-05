‘China open voor onafhankelijk onderzoek naar oorsprong virus’

De Chinese overheid staat open voor een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de herkomst van het nieuwe coronavirus. Dat zei de Chinese ambassadeur in Berlijn tegen het Duitse nieuws- en opinieblad Der Spiegel. China ligt vanuit onder andere de Verenigde Staten onder vuur omdat het verantwoordelijk zou zijn voor de verspreiding van het longvirus.

De Verenigde Staten hebben onder meer beweerd dat het virus afkomstig kan zijn uit een Chinees laboratorium en dat China de ernst van de uitbraak heeft willen verhullen. China heeft die beschuldigingen stellig ontkend en beweert altijd transparant te zijn geweest.

„Wij staan open voor een internationaal onderzoek”, zegt de Chinese ambassadeur in het vraaggesprek met Der Spiegel. „Wij steunen een uitwisseling van onderzoek tussen wetenschappers.” Ambassadeur Wu Ken stelde daarnaast dat China „verwerpt dat het zonder bewijs in het beklaagdenbankje wordt gezet, en dat schuld vooraf wordt aangenomen”.

De Amerikaanse president Donald Trump en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zeggen dat zij bewijs hebben dat het nieuwe coronavirus oorspronkelijk komt uit een laboratorium in de stad Wuhan, waar het virus voor het eerst uitbrak. Trump en Pompeo geven echter niet aan wat dat bewijs is. Duitse inlichtingendiensten plaatsen in een rapport vraagtekens bij de Amerikaanse beschuldigingen en opperen dat die zijn gedaan om de aandacht af te leiden van het falen van de Amerikaanse overheid om de verspreiding van het virus in te dammen.

Australië opperde vorige maand tot woede van de Chinezen een internationaal onderzoek, maar zei daarbij dat dat voorstel niet tegen China is gericht. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben in een reactie op het Australische voorstel gezegd zich te willen richten op het aanpakken van het virus en niet op het vinden van een schuldige.

Volgens cijfers van Johns Hopkins University zijn er wereldwijd 3.864.696 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, van wie er 270.020 zijn overleden. De Verenigde Staten zijn zowel qua aantal besmettingen als qua dodental het zwaarst getroffen land.