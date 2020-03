China ontwerpt robotarm in strijd tegen coronavirus

Onderzoekers aan een grote Chinese universiteit hebben een speciale robotarm ontwikkeld die moet helpen in de strijd tegen het coronavirus. De robot kan speekselmonsters afnemen, echo’s uitvoeren en luisteren naar de organen van de patiënt.

Het apparaat is uitgerust met wieltjes en camera’s en kan zichzelf desinfecteren. Het is ontworpen zodat artsen niet meer in dezelfde ruimte als de patiënt hoeven te zijn. „Alle dokters zijn ontzettend dapper,” zegt professor Zheng van de universiteit van Tsinghua bij Peking, „maar het virus is simpelweg te besmettelijk. Daarom laten we robots nu de gevaarlijkste taken uitvoeren.”

Als alles volgens plan loopt, hebben enkele robots zondag hun eerste werkdag. Sommige artsen hebben al wel kritiek: de robots zouden weinig geruststellend zijn voor de zieken.

Het coronavirus is het eerst in China uitgebroken en heeft het land zwaar getroffen. Er zijn daar inmiddels meer dan 80.000 mensen besmet, onder wie veel artsen die met geïnfecteerde patiënten hebben gewerkt. Bijna 3000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.