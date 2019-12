China ontkent doodvonnis voor Oeigoerse academicus

China ontkent dat het in het geheim de Oeigoerse academicus Tashpolat Tiyip ter dood heeft veroordeeld. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vermoedde in september al een „geheime en onrechtvaardige veroordeling”. De Verenigde Naties eisten daarom antwoorden van de regering in Peking.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat vrijdag weten dat het proces tegen Tiyip nog loopt en dat zijn rechten worden beschermd „in overeenstemming met de wet”. De geograaf en oud-president van de universiteit van Xianjing wordt volgens de Chinese regering verdacht van „corruptie en omkoping”.

De Oeigoeren vormen een moslimminderheid in China en wonen voornamelijk in de noordwestelijke regio Xinjiang. Veel van hen zitten daar opgesloten in detentiekampen. China zelf heeft herhaaldelijk ontkend dat de Oeigoeren slecht worden behandeld en zegt dat de kampen trainingscentra zijn. Volgens de VN zitten er sinds 2017 zeker een miljoen Oeigoeren vast in dergelijke kampen.

Tiyip is niet de eerste Oeigoerse intellectueel die wordt vastgehouden. Er werden er al meer vervolgd.