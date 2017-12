China ontkent brandstoflevering Noord-Korea

De Chinese regering ontkent beschuldigingen van de Verenigde Staten, dat ze illegaal brandstof heeft geleverd aan Noord-Korea. President Donald Trump beschuldigde China hier donderdag van. ,,Zeer teleurgesteld dat China het toelaat dat er olie aan Noord-Korea wordt geleverd’’, tweette de Amerikaanse president.

Zuid-Korea maakte eerder vrijdag bekend dat de autoriteiten een schip, dat vaart onder de vlag van Hongkong, hebben geïnspecteerd dat in internationale wateren brandstof zou hebben geleverd aan een Noord-Koreaans vaartuig. Hongkong valt onder Chinees bestuur.

Een Zuid-Koreaanse krant meldde eerder deze week dat volgens regeringsbronnen van dat land ,,Amerikaanse spionagesatellieten sinds oktober zeker dertig illegale brandstofleveranties hebben geregistreerd’’.

De levering is in strijd met een resolutie van de VN-Veiligheidsraad, die export naar Noord-Korea van sommige producten verbiedt. Noord-Korea omschreef de VN-sancties vorige week als ,,een oorlogsdaad’’.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!