China noemt nieuw coronavirus beheersbaar

De Nationale Gezondheidscommissie in China heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus zondag beheersbaar genoemd. Tegelijkertijd gaf de commissie toe dat de bron van het virus nog niet is gevonden en dat de verspreiding ervan nog niet helemaal in kaart is gebracht.

Het Chinese Centrum voor Ziektepreventie en Controle meldde dit weekend dat het nieuwe virus niet hetzelfde is als het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste, aldus de krant South China Morning Post.

Het nieuwe virus is in verband gebracht met twee sterfgevallen. In China zou sprake zijn van ruim zestig besmettingen. Ook in Thailand en Japan zouden mensen ziek zijn geworden.

China treft met andere landen maatregelen om een uitbraak te voorkomen. Miljoenen Chinezen gaan volgende week op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren. Velen gaan ook naar het buitenland. Lokale overheden voeren daarom controles uit. Ook op internationale luchthavens, onder meer in de VS en de meeste Aziatische landen, worden passagiers uit Wuhan, de Centraal-Chinese stad waar het virus als eerste opdook, gecontroleerd op ziekteverschijnselen.