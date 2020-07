China noemt Amerikaanse beschuldigingen laster

China noemt de Amerikaanse beschuldigingen dat het land in de VS intellectueel eigendom steelt, in een verklaring van Buitenlandse Zaken laster. De regering in Washington heeft de sluiting gelast van het Chinese consulaat in Houston. Peking heeft woedend gereageerd. Het zou volgens The South China Morning Post nu overwegen de Amerikanen op te dragen het consulaat te sluiten in Chendu, een stad van circa 10 miljoen inwoners in centraal China.

Washington stelt dat Chinese hackers met hulp van de Chinese geheime dienst onder meer inbreken bij Amerikaanse bedrijven om er gevoelige informatie buit te maken. De relatie tussen Washington en Peking is al slecht door onder meer geschillen over handel, de in China uitgebroken coronapandemie en de groeiende Chinese bemoeienis met de voormalige Britse kolonie Hongkong.

Het Chinese consulaat in Houston is een van de vijf die China in de Verenigde Staten heeft naast de ambassade in Washington. Het is sinds de opening in 1979 het oudste consulaat van de Volksrepubliek in de VS.