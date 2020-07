China neemt maatregelen na corona-uitbraken

China neemt maatregelen om te voorkomen dat nieuwe lokale uitbraken van het coronavirus zich verder over het land verspreiden. Het land meldde dinsdag 68 nieuwe besmettingen in een etmaal en dat was het hoogste aantal sinds april.

De meeste besmettingen, 57, waren ontdekt in regio Xinjang in het noordwesten van China. Na een uitbraak zijn daar miljoenen mensen getest en waren er al beperkende maatregelen in de regionale hoofdstad Urumqi.

Zes andere besmettingen waren in de industriestad Dalian in de provincie Liaoning waar vorige week een uitbraak was op een vismarkt. Volgens de gezondheidsautoriteiten is die uitbraak al verspreid over negen steden in vijf andere regio’s, onder andere in de 1500 kilometer verderop gelegen stad Fuzhou in de provincie Fujian. De autoriteiten daar gaan naar eigen zeggen in een „oorlogsstand” nadat bij een reiziger uit Dalian het virus was vastgesteld. Ook in Peking werd bij iemand die uit Dalian kwam het virus gevonden.

China heeft het virus, dat in december in de stad Wuhan voor het eerst de kop op stak, door een reeks beperkingen grotendeels onder controle gebracht en wil een tweede golf voorkomen.