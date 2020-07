China neemt gesloten VS-consulaat in Chengdu over

China heeft het Amerikaanse consulaat in de Chinese stad Chengdu maandag gesloten, is het gebouw binnengegaan en heeft het overgenomen. Dat maakte het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

De Verenigde Staten bevestigden de sluiting van het consulaat in een afscheidsvideo die werd gedeeld door de Amerikaanse ambassade. Eerder op de dag had het personeel de Amerikaanse vlag gestreken, zo was te zien op beelden die werden uitgezonden door de Chinese televisie.

De Chinese regering verordonneerde vrijdag de sluiting als vergelding van een soortgelijke maatregel die door de regering-Trump werd genomen tegen het Chinese consulaat in Houston. Volgens de Amerikaanse regering zouden er spionage-activiteiten plaatsvinden in die Chinese diplomatieke post. Vrijdag vertrokken daar de laatste medewerkers, kort daarna drongen Amerikaanse functionarissen het gebouw binnen.

„Vanmorgen om 06.18 uur (lokale tijd) heeft het Amerikaanse consulaat in Chengdu de Amerikaanse vlag gestreken”, kondigde de publieke zender CCTV maandag aan, met het beeld van het met sterren bezaaide doek dat langzaam langs de vlaggenmast afdaalt binnen het diplomatieke complex. Enkele uren later namen de Chinezen het complex over.

Peking had vrijdag niet aangegeven wanneer de Amerikaanse missie haar deuren zou moeten sluiten. De Verenigde Staten hadden de Chinezen drie dagen de tijd gegeven om hun consulaat in Houston te evacueren.

In het weekend kwamen verhuiswagens het Amerikaanse consulaat binnen en werden schoonmakers gezien die grote vuilniszakken het gebouw uitdroegen.

Peking zegt dat de sluiting van het consulaat van Chengdu een „legitiem en noodzakelijk antwoord was op de onredelijke maatregelen van de Verenigde Staten”, en beweerde dat het personeel van de diplomatieke missie de veiligheid en belangen van China in gevaar bracht.