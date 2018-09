China neemt eigen maatregelen na sancties VS

De Chinese regering heeft de Amerikaanse ambassadeur in Peking op het matje geroepen en stelt gepland militair overleg met de VS uit. Met die maatregelen reageert het land op de sancties die Washington vorige week oplegde aan een Chinees militair agentschap.

Het uitgestelde overleg had volgende week moeten plaatsvinden. Het Chinese ministerie van Defensie zei in een verklaring dat ook een bezoek van marinechef Shen Jinlong aan de VS voortijdig wordt beëindigd. Het departement stelt dat het leger zich het recht voorbehoudt meer maatregelen te nemen, zonder daarover in detail te treden.

De Amerikaanse strafmaatregelen zijn gericht tegen het Chinese agentschap dat gaat over wapeninkopen en de directeur van die dienst. De sancties hangen samen met de aankoop van Russisch militair materieel, waaronder gevechtsvliegtuigen van het type SU-35, bij wapenexporteur Rosoboronexport.

Een hoge medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de sancties zijn gericht tegen Moskou, niet tegen Peking. De VS straffen de Russische regering voor haar betrokkenheid bij de conflicten in Syrië en Oekraïne en de vermeende bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Het gevolg is wel dat China de Amerikaanse wet overtreedt door wapens te kopen van de Russische wapenexporteur. „We hopen dat wordt opgelet, want ons doel is om dergelijke transacties te voorkomen”, stelt de bron bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Peking had al duidelijk gemaakt het oneens te zijn met de Amerikaanse strafmaatregelen. Het Chinese ministerie van Defensie zei eerder dat de VS niet het recht hebben zich te bemoeien met een dergelijke „normale” vorm van militaire samenwerking.