China meldt opnieuw coronagevallen zonder symptomen

In China zijn in de afgelopen 24 uur zestig nieuwe coronapatiënten geregistreerd die geen symptomen hebben. Dat maakte de nationale Gezondheidscommissie vrijdag bekend. Een dag eerder werden 130 nieuwe gevallen zonder symptomen gemeld.

Woensdag maakte de Chinese regering voor het eerst bekend dat het data bijhoudt over coronagevallen zonder klachten. De resultaten voeden de vrees voor een tweede virusuitbraak in het land. China heeft naar eigen zeggen 1027 patiënten die geen symptomen vertonen onder medische observatie staan.

De afgelopen 24 uur werden in het land 31 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar daar zijn de nieuwe gevallen zonder symptomen niet bij opgeteld. Er werden vier coronadoden geregistreerd, allen stierven zij in de stad Wuhan, waar het virus in december voor het eerst opdook. Twee van de nieuwe geïnfecteerden zijn volgens de cijfers van de overheid in China besmet geraakt, de rest daarbuiten.

In heel China zijn nu ruim 81.000 gevallen van het coronavirus bekend en 3322 doden te betreuren.