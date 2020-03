China meldt nog maar acht nieuwe coronagevallen

China meldde vrijdag nog maar acht nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vijf in de miljoenenstad Wuhan waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het was het laagste aantal sinds het land begon met het publiceren van de besmettingscijfers in januari.

De nationale gezondheidscommissie verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

Ook in het zwaar getroffen Zuid-Korea lijkt het virus langzaam op de terugweg. Voor het eerst meldde het land meer genezingen dan nieuw besmettingen. Ziekenhuizen ontsloegen 177 patiënten terwijl elders 110 nieuwe bestemmingen werden vastgesteld. Het land heeft nu 7979 mensen met het virus onder de leden waarvan er inmiddels 70 aan de gevolgen zijn bezweken.