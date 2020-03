China meldt 54 nieuwe coronagevallen, geen lokale besmettingen

In China zijn sinds vrijdag 54 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, één minder dan de 55 die een dag eerder werden gemeld. Dat maakte de nationale Gezondheidscommissie zaterdag bekend.

Volgens de autoriteiten zijn alle nieuwe patiënten in het buitenland besmet geraakt. Het aantal binnenlandse besmettingen is drastisch gedaald sinds de overheid ingrijpende maatregelen invoerde om de verspreiding van het virus in te dammen.

In totaal zijn in China nu 81.394 geïnfecteerden bekend. Er overleden in de afgelopen 24 uur drie mensen in het land aan het longvirus, het dodental komt daarmee op 3295.