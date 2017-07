China maant tot kalmte na raketproef

China maant dinsdag tot kalmte en terughoudendheid na de raketproef van Noord-Korea. Naar eigen zeggen heeft Noord-Korea een test gedaan met een intercontinentale ballistische raket (ICBM). Amerikaanse en Zuid-Koreaanse waarnemers gaan echter uit van een proef met een krachtige middellangeafstandsraket.

De Amerikaanse president Donald Trump riep China op Noord-Korea aan te pakken en „eens en voor altijd een einde te maken aan deze onzin”. Trump ontmoet eind deze week zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping tijdens de topconferentie van de G20 in Hamburg.

China is niet van plan zich actief te mengen in het conflict. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties duidelijke regels gesteld aan de raketlanceringen, waar China het echter niet mee eens is.