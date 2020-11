China maakt ‘patriotisme’ vereiste voor parlementariërs Hongkong

Terwijl de ogen van de wereld dezer dagen vooral op de Verenigde Staten zijn gericht, heeft het Chinese parlement besloten om de autonomie van Hongkong verder in te perken door „patriotisme” voortaan een wettelijke vereiste te maken voor leden van het parlement van Hongkong. De China-gezinde regering van Hongkong kan met de nieuwe wet in de hand leden van de zogeheten Wetgevende Raad afwijzen zonder tussenkomst van een rechter, zeggen bronnen die niet genoemd willen worden tegen de South China Morning Post.

De nieuwe wet is een harde klap voor de democratisch-gezinde oppositie in de voormalige Britse kroonkolonie. De miljoenenstad Hongkong maakt sinds 1997 weer deel uit van het communistische China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en parlement. In die Wetgevende Raad wordt slechts de helft van de parlementariërs rechtstreeks gekozen. Dat voedt de onrust in de metropool, waar sommige inwoners meer democratie eisen.

Peking heeft stelde eind juni al een nieuwe nationale veiligheidswet voor Hongkong in, die volgens critici is bedoeld om de pro-democratische protestbeweging in Hongkong de kop in te drukken. Met de nieuwe wet is het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en ondermijning verboden. De veiligheidswet die een maximale straf van levenslang kent, heeft voorrang op het in naam onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong.

In het verdrag dat China in 1997 sloot met het Verenigd Koninkrijk om de overdracht van Hongkong te regelen, werd het principe van ‘één land, twee systemen’ vastgelegd. In tegenstelling tot het communistische China, heeft Hongkong volgens dat principe een democratisch stelsel, een vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht. Volgens critici heeft Peking met de nieuwe veiligheidswet gebroken met ‘één land, twee systemen’.